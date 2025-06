PRF recupera carro furtado após perseguição e prende dois suspeitos em Água Clara

Divulgação

Na tentativa de escapar, o motorista acabou colidindo com uma placa de sinalização e abandonou o carro, tentando fugir a pé. Ele foi alcançado e detido pela PRF. O suspeito, de 29 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e admitiu que transportava o veículo, furtado em São Paulo no dia 14 deste mês, para outra cidade sul-mato-grossense — cujo nome ele alegou não lembrar.

Com apoio das polícias Civil e Militar, os agentes deram início às buscas pelo segundo carro, o Fiat Cronos, que havia seguido viagem. O veículo foi localizado abandonado e aberto, sem as chaves. Durante varredura nas imediações, os policiais civis encontraram um segundo homem, de 31 anos, com a chave do carro no bolso.

Ele confessou que viajava junto com o primeiro suspeito e que ambos tinham como objetivo deixar os veículos em um ponto previamente combinado. O Fiat Cronos pertence a uma empresa de locação.

Os dois homens já têm passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, furto, roubo e lesão corporal. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde permanecem à disposição da Justiça.

