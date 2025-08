PRF recupera carro obtido por fraude bancária e prende condutor na BR-060

O veículo foi levado para a Defurv / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, na manhã desta segunda-feira (4), um veículo com registro de estelionato no Estado de Pernambuco. A ação aconteceu no km 369 da BR-060, em Campo Grande, e resultou na prisão em flagrante do condutor.

A investigação teve início após uma notificação de multa por radar ser enviada a um suposto proprietário de um Renault Oroch. Ao receber a autuação, a vítima percebeu que desconhecia totalmente o veículo em questão. Ao aprofundar a verificação, descobriu que havia um financiamento bancário ativo em seu nome, além de um emplacamento realizado em São Paulo, tudo sem seu consentimento.

Com base nessas informações, a PRF localizou o veículo circulando pela rodovia e realizou a abordagem. O motorista foi preso em flagrante e afirmou que desconhecia a origem criminosa do automóvel.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil de Campo Grande, e o veículo levado para a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), onde o caso seguirá sob investigação. A Polícia agora apura se o condutor teve participação no esquema ou se também foi vítima de terceiros.

