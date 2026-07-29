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Corumbá

PRF recupera dois SUVs roubados durante fiscalização na BR-262

Condutores demonstraram nervosismo durante abordagem e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 15:26

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Os dois SUVs apresentavam placas clonadas / Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou dois veículos com registro de roubo durante uma fiscalização realizada no fim da madrugada desta quarta-feira (29), na BR-262, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 05h15, no quilômetro 708 da rodovia, na Unidade Operacional da Ponte.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram dois veículos Honda HR-V, conduzidos por motoristas brasileiros. De acordo com a PRF, os condutores apresentaram respostas vagas e contraditórias às perguntas dos agentes, além de demonstrarem nervosismo, o que levou a equipe a realizar uma fiscalização mais detalhada nos automóveis.

Após a identificação veicular, os policiais constataram que os dois SUVs utilizavam placas clonadas. As verificações também apontaram que os carros originais correspondentes possuíam registros de roubo/furto no estado de São Paulo.

Diante da situação, os policiais constataram, em tese, a prática dos crimes de receptação de veículo automotor e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os dois condutores e os carros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e serão adotadas as providências cabíveis.

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