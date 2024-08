PRF recupera em Caarapó escavadeira furtada no interior do Paraná

Condutor foi levado para a delegacia / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma escavadeira, na manhã desta terça-feira (13), em Caarapó. Equipamento era transportado com nota fiscal de venda falsa.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Iveco/Stralis, que transportava uma escavadeira hidráulica. Durante a abordagem e checagem dos veículos, o motorista disse ter sido contratado para carregar o maquinário em Cascavel (PR) até o interior do Mato Grosso e apresentou uma nota fiscal de venda, no valor de R$ 700 mil.

Em contato com a Receita Federal, os policiais foram informados que a nota fiscal de venda poderia ser irregular. Os policiais realizaram contato com o proprietário da escavadeira, que declarou ter vendido o equipamento, e sim, alugado para um serviço no interior do Paraná.

Diante das informações, o proprietário registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Santa Catarina.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Caarapó.