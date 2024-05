PRF recupera em Nova Andradina caminhonete roubada há 2 anos no Recife

Veículo foi levado para delegacia / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma caminhonete adulterada e com registro de roubo, e prendeu dois homens por receptação, no final da tarde desta segunda-feira, 20, em Nova Andradina.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no KM 129 da BR 267, uma caminhonete modelo I/Toyota Hilux, ocupada por dois homens. Os agentes observaram indícios de adulteração no veículo e constataram de que se tratava de um veículo com queixa de roubo na cidade de Recife em março de 2022.

O passageiro do veículo disse que havia comprado a caminhonete três meses atrás, mas não apresentou nenhum comprovante da compra. Os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Nova Andradina.