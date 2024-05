PRF recupera veículo, apreende 336,5 kg de maconha em Ivinhema

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo, apreendeu 336,5 kg de maconha, 10,2 kg de skunk e prendeu dois homens, na noite desta quarta-feira, 1°, em Ivinhema.

Policiais fiscalizavam no km 144, da BR 376, quando abordaram o veículo Toyota Yaris, ocupado por dois homens. O condutor demonstrou nervosismo com abordagem policial e deu respostas contraditórias às perguntas dos agentes. Após vistoria no porta-malas, foram localizados diversos tabletes de maconha. A droga também foi encontrada no banco traseiro, envolta em vários panos e sacos, totalizando 336,5 kg.

O condutor declarou que pegou o carro já carregado com o ilícito na cidade de Dourados e o levaria até o Rio de Janeiro (RJ). Os agentes descobriram ainda que o veículo usado era adulterado e fruto de roubo/furto.