PRF recupera veículo de luxo em Bataguassu

Veículo apreendido / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na terça-feira, 25, em Bataguassu, um veículo adulterado com registro de roubo/furto na cidade do Rio de Janeiro. O condutor do veículo foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou o veículo Honda HRV, no KM 13 da BR-267, conduzido por um homem. Os agentes notaram indícios de adulteração e, após verificação nos sistemas, constataram que se tratava de um veículo com registro de roubo/furto, em abril deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.

O condutor dava carona para três passageiros através de um aplicativo de carona. O veículo, juntamente com o condutor, foi encaminhado para a Polícia Civil de Bataguassu.