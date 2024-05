PRF recupera veículo em Água Clara

Veículo apreendido / Divulgação

A PRF (Policia Rodoviária Federal) recuperou um veículo na noite deste domingo, 5, em Água Clara. A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 141 da BR-262, uma caminhonete Toyota Hilux conduzida por um homem.

No momento da abordagem, foi verificado que o veículo possuía indícios de adulteração. O condutor também apresentava sinais de nervosismo excessivo. Ao prosseguirem com a verificação dos sinais identificadores, foi constatado que o veículo original possuía registro de roubo/furto no estado de Rio de Janeiro desde o dia 16 do mês de abril.

O homem confessou que foi contratado para conduzir o veículo do Rio de janeiro/RJ para Campo Grande. Ele foi preso e encaminhado juntamente com a caminhonete para a Delegacia de Polícia Civil local.