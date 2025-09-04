PRF recupera veículo furtado e com placas falsas na BR-267

Motorista foi preso e levado à delegacia / Divulgação

O veículo, furtado em agosto de 2025, em Belo Horizonte (MG), circulava com placas falsas. O condutor informou que havia pegado a picape na capital mineira e a levaria até outra cidade, mas não soube dizer qual.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, nesta quinta-feira (4), uma picape Fiat/Strada com registro de furto, durante abordagem na BR-267, em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu, onde responderá por receptação e uso de documento falso.

