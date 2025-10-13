Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:03

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF recupera veículo roubado durante fiscalização na BR-262

A condutora foi presa em flagrante

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 16:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carro possui registro de roubo em São Paulo / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, neste domingo (12), um veículo com registro de roubo na BR-262, em Água Clara. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina na Unidade Operacional da PRF no município.

O carro, um Honda Civic, era conduzido por uma mulher que afirmou estar retornando de Campo Grande. Aos policiais, ela disse que havia recebido o veículo como forma de pagamento de uma dívida.

Durante a verificação nos sistemas, a equipe constatou que o automóvel possuía registro de roubo desde abril de 2025, no estado de São Paulo. Questionada, a condutora alegou desconhecer a procedência ilícita do carro.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde o caso seguirá sob investigação

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Suspeitos de homicídio são presos após corpo ser encontrado em lagoa de MS

Polícia

Homem é preso com mais de R$ 115 mil em "drogas de luxo" em Campo Grande

Polícia

Suspeito é preso em MS após matar de morador de rua a pauladas

Três envolvidos confessaram participação

Polícia

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

Publicidade

Polícia

Suspeito de furtos em série é preso em Ladário pela Polícia Civil

ÚLTIMAS

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo