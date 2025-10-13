PRF recupera veículo roubado durante fiscalização na BR-262

Carro possui registro de roubo em São Paulo / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, neste domingo (12), um veículo com registro de roubo na BR-262, em Água Clara. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina na Unidade Operacional da PRF no município.

O carro, um Honda Civic, era conduzido por uma mulher que afirmou estar retornando de Campo Grande. Aos policiais, ela disse que havia recebido o veículo como forma de pagamento de uma dívida.

Durante a verificação nos sistemas, a equipe constatou que o automóvel possuía registro de roubo desde abril de 2025, no estado de São Paulo. Questionada, a condutora alegou desconhecer a procedência ilícita do carro.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde o caso seguirá sob investigação

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!