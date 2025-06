PRF reforça fiscalização durante feriado de Corpus Christi 2025 no MS

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início nesta quarta-feira, 18 de junho, à Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

A ação de fiscalização seguirá até o domingo, dia 22, com reforço no patrulhamento e atenção redobrada para infrações como alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A operação contará com o uso de câmeras de videomonitoramento e apoio da concessionária CCR.

A mobilização ocorre em um dos períodos de maior movimentação nas estradas, quando aumenta o risco de acidentes. No ano passado, entre os dias 29 de maio e 2 de junho de 2024, a PRF registrou 32 acidentes no estado, sendo 9 deles classificados como graves. Ao todo, 31 pessoas ficaram feridas e três perderam a vida.

O balanço final da edição deste ano será divulgado na segunda-feira, 23 de junho.

A PRF orienta os motoristas a realizarem uma checagem completa no veículo antes de viajar, com atenção especial a itens de segurança como freios, pneus, faróis e sinalização. É fundamental que a viagem seja planejada para evitar longos períodos ininterruptos de direção — o ideal é que o condutor dirija por no máximo quatro horas seguidas, sempre descansado e em boas condições físicas e mentais.

Outro ponto importante é o respeito à capacidade máxima de passageiros do veículo. Todos devem utilizar o cinto de segurança, e as crianças devem estar corretamente acomodadas em cadeirinhas ou assentos de elevação, conforme a faixa etária e o peso. As bagagens, por sua vez, devem ser transportadas em compartimentos adequados, pois, em caso de colisão, objetos soltos no interior do carro podem causar ferimentos graves.

Durante todo o trajeto, os motoristas devem seguir rigorosamente a sinalização, respeitar os limites de velocidade e só realizar ultrapassagens em locais permitidos, com visibilidade e segurança suficientes. A PRF alerta que ultrapassagens indevidas estão entre as principais causas de mortes nas rodovias federais.

Em caso de chuva, é recomendado reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância entre os veículos para evitar acidentes.