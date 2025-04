PRF reforça fiscalização nas rodovias federais de MS no feriadão

Será mantido o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) irá iniciar, nesta quarta-feira, 30, a Operação Dia do Trabalho 2025, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo, 4.

Em todo o estado, será mantido o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Restrição de tráfego

No Mato Grosso do Sul, haverá restrição de trânsito em trechos de pista simples para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes dias e horários:

30/04/2025 - quarta-feira - 16h às 22h

01/05/2025 - quinta-feira - 6h às 12h

04/05/2025 - domingo - 16h às 22h

Resultados Dia do Trabalho 2025

O balanço final da Operação será divulgado na segunda-feira (5)

Orientações para quem vai pegar a estrada: