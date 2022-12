Polícia procura homem que assassinou primo durante almoço de Natal

Rio Brilhante em Tempo Real

A Polícia já identificou o autor do assassinato de Gilberto Jesus Rocha, de 35 anos, na tarde deste domingo (25), no distrito de Prudêncio Thomas, em Rio Brilhante. A vítima era prima do autor, que está sendo procurado.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima trafegava pela rua Ilie Vidal em um veículo Gol de cor branca, quando o autor correu em direção do carro e disparou vários tiros.

Os disparos atingiram a cabeça de Gilberto, que morreu na hora. O suspeito fugiu logo após cometer o crime. A polícia fez diligências pela região, mas o autor do homicídio não foi localizado.

Ainda segundo o site, o pai da vítima relatou que o filho estaria na sua casa, que fica próximo ao local do crime e saiu para buscar a esposa para o almoço de Natal.

O pai ouviu os tiros e foi até o local onde se deparou com o filho sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia e o suspeito é procurado. Informações podem ser repassadas as equipes policiais via 190.