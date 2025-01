Primo é preso por estupro de criança de 7 anos em Ladário

Caso continua sendo investigado / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 6, a equipe da Delegacia de Ladário, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 20 anos, suspeito de obrigar seu primo, vulnerável, a ter relações sexuais com ele desde os seus 7 anos até o início do ano de 2024, quando a vítima possuía 13 anos, aproveitando-se da proximidade familiar que detinha em relação à vítima.

A Delegacia de Polícia Civil de Ladário, após ter conhecimento dos fatos no final de 2024, representou pela busca e apreensão dos aparelhos telefônicos e eletrônicos que estivessem em posse do indivíduo, além da prisão preventiva do investigado, com pedido subsidiário de medida cautelar diversa de proibição de contato com a vítima e monitoramento eletrônico do investigado. Os pedidos de busca domiciliar e medidas cauteles diversas da prisão foram acolhidos pelo Poder Judiciário e na manhã de hoje deu-se o cumprimento.

Os aparelhos eletrônicos foram apreendidos para serem periciados a fim de lastrear a investigação com demais provas, bem como o investigado foi indiciado e encaminhado para a unidade de monitoramento para a colocação da tornozeleira eletrônica.

Serviço – A Delegacia de Ladário está implementado o sistema de disque-denúncia. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.