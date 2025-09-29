Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 18:09

Polícia

Prisões por ameaça, drogas e agressão marcam fim de semana em Anastácio

Polícia Militar atuou em diferentes frentes e conduziu três suspeitos à Delegacia de Polícia Civil

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 17:35

Efetivo da Polícia Militar / Divulgação, Ilustrativa

O fim de semana foi marcado por diversas ocorrências policiais em Anastácio, que resultaram em prisões por ameaça, posse de droga e violência doméstica. As ações foram registradas pelo 7º Batalhão da Polícia Militar entre sábado e domingo, 27 e 28.

Na noite de sábado, um homem de 29 anos foi preso após ser denunciado por vizinhos. Ele teria ameaçado familiares durante uma confusão em sua residência, o que mobilizou a equipe da Polícia Militar. O suspeito foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda no mesmo dia, durante patrulhamento de rotina, policiais do 7º BPM abordaram um homem de 24 anos em atitude considerada suspeita. Na busca pessoal, foram encontradas porções de substância análoga à cocaína, configurando crime de tráfico de drogas. O suspeito recebeu voz de prisão e também foi levado à delegacia.

Já na manhã de domingo (28), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Uma mulher de 27 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 30 anos. Ela apresentava lesões visíveis, o que reforçou a gravidade da denúncia.

O agressor foi localizado e preso, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi formalmente registrado. A vítima recebeu o devido atendimento e orientação sobre os procedimentos legais.

Esporte

Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

A expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental

