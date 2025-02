Procurado pela Justiça de MS é preso em Santa Catarina

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu um homem de 42 anos, natural de Itajaí (SC), após investigação de inteligência. O suspeito estava foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, com dois mandados de prisão em aberto.

A DEFRON repassou informações sobre o possível paradeiro do indivíduo para as forças de segurança de Santa Catarina. Com base nesses dados, a Polícia Militar de Itajaí localizou o rapaz em uma oficina mecânica, no bairro Cidade Nova, de propriedade de sua irmã. Embora tenha tentado se passar por outra pessoa, o homem foi reconhecido e preso.

Os mandados de prisão eram relacionados a crimes de associação para o tráfico e receptação. O primeiro, de associação para o tráfico, tinha pena de 6 anos e 8 meses, e o segundo, por receptação, de 3 anos e 6 meses. Ambos os mandados foram expedidos pela Justiça de Dourados, no MS.

Após a prisão, ele foi levado para o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde permanece à disposição da Justiça. A DEFRON destacou a importância da colaboração da população para o combate ao crime organizado na região de fronteira e reforçou o canal de denúncias anônimas, disponível pelo telefone (67) 99208-8808, com sigilo absoluto e atendimento 24 horas.