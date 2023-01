Procurado por ameaçar policial é preso por tráfico de drogas e associação criminosa

Delegacia de Maracaju / Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19) por policiais lotados na SIG (Seção de Investigações Gerais), por associação e tráfico de drogas em Maracaju. O acusado também era procurado por ameaçar um policial.

Segundo a Polícia Civil, a equipe realizou o cumprimento do mandado de prisão de autor conhecido como Taz Mania ou "disciplina-geral da cidade". Ele é suspeito de estar envolvido com facção criminosa, sendo que o investigado que atua no país.

Por ocupar tal posição na hierarquia, o preso é considerado um dos principais integrantes da facção na cidade. Ao localizar o indivíduo, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva representado pela Polícia Civil e expedido pela 1ª Vara da Comarca de Maracaju.