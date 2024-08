Procurado por matar colega de trabalho é preso em Ivinhema

Prisão no último domingo / Divulgação

A Polícia Civil prendeu no último domingo, 11, um homem de 43 anos pelo assassinato do colega, na sexta-feira, 9, em Ivinhema.

Segundo o boletim de ocorrência, após uma discussão entre suspeito e a vítima, Juarez Francisco Miguel, de 61 anos, que teve início por conta de uma carona não fornecida – o autor saiu do trabalho, passou em sua residência, se apossou de uma espingarda, calibre .22 e seguiu para a casa da vítima.

Juarez estava chegando em casa, ainda com roupas e apetrechos do trabalho. Houve outra breve discussão entre eles e logo em seguida o investigado disparou contra a Juarez, acertando-a no olho direito.

A vítima chegou a ser socorrida, mas foi à óbito horas depois. O atirador fugiu.

"Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, iniciou investigação, colheu vários depoimentos e a autoridade policial, delegado Gustavo Oliveira, representou pela prisão preventiva do autor, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário", informou o comunicado.

O suspeito foi localizado, capturado, interrogado e encaminhado para o presídio local. Ele responderá por homicídio com duas qualificadoras: uma, pelo motivo fútil e outra, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.