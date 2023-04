Produtor rural e esposa são encontrados mortos após tiros em Porto Murtinho

Casal foi encontrado morto / Reprodução Facebook

O produtor rural Henrique Vergílio Schupp, de 95 anos, e a esposa Hilda Aguilera Schupp, de 76, foram encontrados mortos após tiros na residência localizada em Porto Murtinho. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira, dia 26.

Informações policiais constam que a vizinhança foi quem acionou a Polícia Militar após os estrondos de tiros.

Quando a equipe chegou ao local o casal já estava sem vida. O corpo de Hilda estava no quarto do casal e Henrique foi encontrado no corredor da casa. Uma arma de fogo calibre 357 estava próximo ao produtor.

A investigação sobre a causa das mortes está a cargo da Polícia Civil. Não é descartado a hipótese de feminicídio seguido de suicídio, porém os investigadores buscam registros de câmeras para verificar também se há indícios de latrocínio.