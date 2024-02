Produtor rural é preso trabalhado análoga a escravidão

Dormitório de trabalhadores / Divulgação

A Polícia Federal e o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) realizaram, na manhã desta terça-feira, 13, ação conjunta para repressão ao trabalho escravo no município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul.

As diligências iniciaram após recebimento de denúncia pela Polícia Federal e resultaram no resgate de quatro trabalhadores brasileiros, sendo dois adolescentes de 15 e 17 anos, e um de nacionalidade uruguaia. As vítimas estavam trancadas no alojamento de uma propriedade rural produtora de frutas. As informações iniciais indicam que os trabalhadores eram submetidos a jornadas de 10 horas e atuavam na colheita de maçãs.

O produtor rural foi preso em flagrante pelo crime de redução à condição análoga a de escravo e será encaminhado ao sistema penitenciário.

Os trabalhadores resgatados foram ouvidos e serão assistidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.