Professor de capoeira morre afogado durante pescaria

Professor de capoeira, Fábio Rogério Bien, de 53 anos, morreu afogado após cair do barco no Rio Verde, localizado na cidade de Brasilândia. O acidente aconteceu no sábado (16), mas o corpo de Fábio só foi localizado no fim da manhã de segunda-feira (18).

Segundo o Campo Grande News, Fábio saiu no sábado para pescar com um amigo, mas em determinado momento, a corda do cevador (saco de isca) se enroscou na hélice do barco, fazendo a embarcação tombar.

Os dois amigos caíram nas águas e um deles conseguiu nadar até sair do rio.

Porém, Fábio desapareceu nas águas. O Corpo de Bombeiros fez buscas pela vítima, sendo o corpo localizado ontem, às margens do rio. Fábio era professor de capoeira e morador da cidade de Osvaldo Cruz, em São Paulo.