Professor é preso por armazenamento de pornografia infantil em Costa Rica

Grupo de inteligência identificou conteúdo criminoso / Foto: Divulgação

Um professor de 19 anos de Costa Rica foi preso nesta quinta-feira, 27, por armazenamento de pornografia infantojuvenil.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito armazenava fotos e vídeos de cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, baixados da internet.

O grupo de inteligência identificou o conteúdo criminoso, em seguida, o delegado de polícia que preside a investigação representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca domiciliar, que foi deferido.

Os policiais encontraram no computador, no aparelho celular e em um pen drive do investigado, centenas de vídeos e fotografias retratando abusos sexuais contra crianças e adolescentes.

O suspeito foi preso em flagrante e indiciando-o pelo cometimento do crime previsto no art. 241- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de prisão de 1 a 4 anos e multa.

A diligência faz parte da operação “Sentinela”, desenvolvida permanentemente pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), para a repressão de abuso sexual infantojuvenil, através do monitoramento constante das atividades ilícitas em meio virtual, através do qual, todos os anos, dezenas de pedófilos são presos por praticarem tais crimes.