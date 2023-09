Promotor de MS é esfaqueado em assalto, reage e atira em ladrão em MT

Thiago Barile de França Galvão, promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi esfaqueado na noite do último domingo, 3, em uma tentativa de assalto, em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso. Ele conseguiu reagir e atirar contra a perna do criminoso.

A vítima saia de um restaurante e ao tentar entrar em seu veículo, foi abordado pelo bandido.

O suspeito fugia de outro crime e tentou entrar no carro do promotor e chegou a desferir um facada na escápula da vítima, mas logo foi imobilizado com um tiro na perna.

Depois de toda a ação, Thiago foi encaminhado para um hospital particular para atendimento médico.

Apesar do ferimento, o promotor de Justiça está em situação estável. "Sua família está bem e devidamente assistida. O agressor está preso, à disposição das autoridades locais", disse trecho da nota do Ministério Público e da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público.

"Ressaltamos que os órgãos de segurança pública de ambos os Estados já estão mobilizados para a resolução do caso. Seguiremos acompanhando a situação, fornecendo todo o suporte necessário ao Promotor de Justiça e sua família, bem como cobrando a devida responsabilização do agressor", finaliza a nota.