Promuse do 7º BPM reforça ações contra a violência doméstica

Na manhã desta segunda-feira (17), integrantes do Programa Mulher Segura (Promuse), do 7º Batalhão de Polícia Militar, se reuniram com o Juiz da Comarca de Anastácio, Dr. Luciano Pedro Beladelli, para alinhar estratégias no enfrentamento à violência doméstica e fortalecer medidas de proteção às mulheres na região.

As 3º Sargentos PM Nádia Martins Gonçalves e Jaqueline Brites Canhete participaram do encontro, apresentando desafios e demandas do programa, além de debaterem ações voltadas à conscientização e prevenção da violência contra a mulher. Um dos principais pontos discutidos foi a necessidade de estreitar a colaboração entre a Polícia Militar e o Poder Judiciário, garantindo um atendimento mais eficiente às vítimas e ampliando as iniciativas de combate à violência.

Durante a reunião, também foram planejadas atividades para o Mês da Mulher, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio e expandir o alcance do Promuse na orientação e proteção das vítimas.