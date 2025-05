Promuse realiza ação educativa da Operação Caminhos Seguros em Aquidauana

Divulgação

Na última quinta-feira (15), o Programa Mulher Segura (PROMUSE) do 7º Batalhão de Polícia Militar participou da Operação Caminhos Seguros com uma ação especial de panfletagem educativa em Aquidauana. A iniciativa teve como foco a conscientização da comunidade sobre a prevenção à violência contra crianças e adolescentes.

A ação contou com o apoio das crianças da Patrulha Mirim, que se uniram aos policiais militares na distribuição de materiais informativos. Juntos, reforçaram a importância da presença ativa da sociedade na proteção da infância e juventude.

Por meio do diálogo e da proximidade com a população, o PROMUSE segue fortalecendo os laços comunitários e promovendo uma cultura de cuidado e responsabilidade coletiva.

A Operação Caminhos Seguros é uma mobilização nacional que busca combater todas as formas de violência infantil, com foco na prevenção e no enfrentamento de situações de vulnerabilidade.

A Polícia Militar reforça o compromisso de seguir trabalhando, dia após dia, na construção de um ambiente mais seguro e acolhedor para crianças e adolescentes.

