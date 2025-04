Promuse realiza ações e alcança quase 1 mil pessoas em Aquidauana

Promuse em Aquidauana / PMMS

O Promuse (Programa Mulher Segura) continuou sua importante atuação em Aquidauana durante o mês de março de 2025, com a realização de 14 ações voltadas à conscientização e educação da comunidade. Ao todo, o programa alcançou 986 pessoas, promovendo palestras, ações educativas e campanhas de conscientização sobre a violência contra a mulher.

Reconhecido nacionalmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o programa foi classificado como uma das dez melhores práticas inovadoras no combate à violência de gênero no Brasil e foi finalista do Prêmio Innovare em 2018. Essas conquistas refletem a eficácia do programa no enfrentamento à violência contra mulheres em todo o Mato Grosso do Sul.

O Promuse é um dos pilares do atendimento e proteção às mulheres em situação de violência, oferecendo não apenas suporte direto, mas também canais acessíveis para denúncias. As vítimas podem recorrer ao telefone 180, à plataforma online da Polícia Civil, que recebe denúncias de violência contra mulheres, crianças e idosos, ou ao site recém-lançado www.naosecale.ms.gov.br. Esta última plataforma oferece informações sobre políticas públicas e um canal para orientações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher.

