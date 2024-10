Proprietária de mercado é presa pela segunda vez em oito dias por furto de energia

Fiscalização da Decon e Energisa / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil, através da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em parceria com a ENERGISA e o Procon, realizou uma fiscalização em um mercado localizado na Vila Entroncamento. A ação foi motivada por denúncias de que a proprietária, de 47 anos, continuava a furtar energia elétrica, mesmo após ter sido autuada em flagrante no dia 26 de setembro.

Durante a operação, as equipes constataram que, além do furto, o estabelecimento estava vendendo mercadorias com prazo de validade expirado e produtos fracionados sem rótulos. Também foram apreendidas linguiças e carnes temperadas, todas embaladas sem identificação e sem registro de inspeção pelos órgãos competentes. Além disso, foram encontrados cigarros de origem estrangeira, possivelmente contrabandeados.

Diante das irregularidades, ela foi presa em flagrante e responderá por crimes contra as relações de consumo, contrabando e furto de energia elétrica.

O delegado Reginaldo Salomão, da DECON, explicou que o desvio de energia, conhecido como "gato", é um crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode resultar em acidentes fatais, como incêndios e explosões. Ele ressaltou que essas fraudes sobrecarregam a rede elétrica, prejudicando a qualidade do serviço e aumentando o risco de interrupções.

As investigações continuam para identificar outros possíveis pontos irregulares em Campo Grande. A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail decon@pc.ms.gov.br ou pelo WhatsApp 67 9 9987-9143.