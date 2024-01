Proprietário de tabacaria em Campo Grande é preso pela Polícia por vender cigarro eletrônico

Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 30 anos, proprietário de uma tabacaria em Campo Grande, MS, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 18, por expor à venda cigarros eletrônicos e outros produtos proibidos no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A prisão foi efetuada pela DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), com a participação do PROCON Estadual, que também aplicou uma multa à empresa.

Durante a fiscalização, foram apreendidos oito pacotes de cigarros, oito vapers, 106 cigarros eletrônicos, dez potes de fumo estrangeiro, 18 resistências para cigarro eletrônico, 122 vidros de essência líquida para cigarro eletrônico e 29 garrafas de bebidas sem origem.