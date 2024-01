Protegido por ex-delegado de Aquidauana, traficante é encontrado morto em cela

Caso ocorreu na Gameleira / Henrique Kawaminami, Campo Grande News

O traficante que atuava em Aquidauana, Weslei de Almeida Velasco, de 38 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (23), em uma das celas da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, localizada na zona rural de Campo Grande. A perícia indica que ele foi enforcado e depois pendurado para simular suicídio.

De acordo com o Campo Grande News, Velasco fazia parte de uma quadrilha de traficantes que atuava nas cidades de Aquidauana e Anastácio. As atividades do grupo eram "protegidas" pelo então delegado na época, Eder Oliveira Moraes.

Segundo o registro na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, a informação inicial era de suicídio no pavilhão 1, cela 112. Como procedimento padrão, médicos e peritos foram acionados. Militares dos bombeiros constataram a morte de Weslei, e em seguida, a perícia iniciou os trabalhos.

O perito indicou que as marcas encontradas no pescoço de Wesley "não condizem com suicídio". Ele acredita que a vítima foi enforcada, ainda embaixo, e depois pendurada para simular um suicídio. Diante da situação, três internos que dividiam a cela com a vítima foram levados até a delegacia para prestar depoimento. Até o momento, o caso foi registrado como "morte a esclarecer".

Weslei foi denunciado pelo Ministério Público por participação no narcotráfico em Aquidauana e Anastácio. Ele era parceiro da líder do esquema, Sandra Ramona da Silva, e foi preso em setembro de 2019.

As atividades da quadrilha não eram sequer investigadas, pois o grupo era "protegido" pelo então delegado Eder Oliveira Moraes.

O ex-delegado ficou conhecido após se tornar alvo de investigações criminais. Eder foi condenado a 21 anos de prisão por estuprar adolescentes infratores dentro da delegacia de Rio Verde de Mato Grosso.

A última condenação ocorreu em 2021, por furto de 101 quilos de cocaína da unidade policial de Aquidauana, sob seu comando. O incidente foi descoberto em 2019, quando Eder foi preso pela Corregedoria.

Weslei também tem envolvimento em crimes de tentativa de homicídio e homicídio no Bairro Aero Rancho, na Capital.