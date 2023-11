Quadrilha de tráfico de drogas que atuava em MS é alvo da PF

Viatura da Polícia Federal

Uma quadrilha de tráfico de drogas é alvo da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (21), e Mato Grosso do Sul está entre os estados da Operação Cartage.

Conforme o Midiamax, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão. A Justiça ainda determinou outras 15 medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico dos investigados; o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos; e o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas.As investigações foram iniciadas em 2021, a partir de uma apreensão de cerca de 24 toneladas de maconha. Segundo a PF, foram 2 anos de trabalho que resultaram na prisão de oito pessoas e a apreensão de cerca de 100 toneladas de maconha.

São cumpridos mandados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. A droga entrava no país pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após essa internalização, toda a carga era levada à Santa Catarina, na região de Florianópolis, onde era armazenada.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas; organização criminosa; tráfico de armas; e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão.