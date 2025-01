Quadrilha é presa por furto qualificado e associação criminosa em Água Clara

Ferramentas apreendidas / Divulgação

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de seis indivíduos envolvidos em crimes de furto qualificado e associação criminosa em Água Clara, MS, na terça-feira , 9. A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), com o apoio das Delegacias de Água Clara e Santa Rita do Pardo.

Os detidos, sendo seis homens entre 47 e 20 anos. Foram capturados após serem identificados como os responsáveis por um furto ocorrido na madrugada de quarta-feira, 8, em uma agência do Banco Sicredi, localizada em Água Clara. O crime foi perpetrado com a utilização de ferramentas para romper obstáculos e invadir a agência.

Imediatamente após o crime, as equipes policiais iniciaram uma série de diligências que se estenderam até o dia 09. Durante as investigações, foram encontrados celulares, ferramentas e outras evidências que apontavam a formação de uma quadrilha organizada, com distribuição de tarefas para a prática de furtos em instituições financeiras. O grupo utilizava um modus operandi que envolvia a entrada nas agências bancárias através do teto do prédio, além de dispositivos para desativar os sistemas de segurança e arrombar cofres.

Apesar de terem conseguido acessar o interior da agência, os criminosos não conseguiram superar todos os dispositivos de segurança. Como resultado, abandonaram o local levando um notebook e um colete balístico, que pertenciam a um agente de segurança bancária. A investigação também revelou que um dos membros da quadrilha havia se deslocado para Santa Rita do Pardo, onde foi preso.

Além dos crimes de furto e associação criminosa, um dos suspeitos, de 47 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo Estado de São Paulo, relacionado a crimes de tráfico de drogas e roubo com restrição de liberdade. Durante a busca na residência de três dos envolvidos, foram encontradas substâncias entorpecentes, possivelmente destinadas ao tráfico, além de uma balança de precisão.

O colete balístico e as munições foram encontrados em um telhado de uma casa próxima à agência, mas o notebook não foi localizado. Os seis indivíduos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Além disso, três deles também responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Todos os detidos foram encaminhados ao GARRAS, onde permanecem à disposição da Justiça.