Quadrilha especializada em estelionato contra idoso é presa em Campo Grande

A investigação continua em andamento / Divulgação

Uma organização criminosa que vinha praticando estelionatos desde agosto deste ano foi desarticulada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 23/10, em Campo Grande, após investigações conduzidas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). O grupo, originário de São Paulo, se deslocava até a cidade para aplicar golpes contra idosos, com um modus operandi que envolvia falsas entregas de presentes de aniversário. Foram identificados, até o momento, 41 ocorrências registradas.

As vítimas, geralmente idosos que faziam aniversário na data do crime, recebiam ligações informando que haviam ganhado um presente, que seria entregue em suas residências. Para receber o suposto presente, era solicitado um pagamento de taxa de entrega, entre R$ 5,50 e R$ 5,90, exclusivamente via cartão de crédito ou débito.

Ao aceitar a proposta, o idoso era enganado por golpistas que usavam maquininhas de cartão adulteradas, obtendo valores muito superiores ao informado. Um dos casos mais recentes ocorreu no dia 22 de outubro de 2024, envolvendo vítima de 62 anos que teve R$ 1.545,90 retirados de sua conta, após passar seu cartão de crédito acreditando que estava pagando apenas a taxa de entrega de R$ 5,90.

Investigação e prisões

As investigações, que envolveram o monitoramento de veículo utilizado pela quadrilha, levaram a uma série de ações policiais que culminaram na prisão de diversos membros da organização.

Dois dos autores foram presos após tentativa de fuga e resistência à ação policial. Outros dois membros da quadrilha, também foram detidos após uma perseguição em Campo Grande.

Durante a prisão, a equipe de investigação identificou dois imóveis utilizados pela organização criminosa, onde foram encontrados equipamentos usados no crime, como maquininhas de cartão, celulares e mochilas de entregador. As investigações revelaram que a quadrilha atuava de maneira estruturada, com divisão de tarefas, incluindo operações logísticas, obtenção de informações pessoais das vítimas e a prática dos crimes.

Modus Operandi Repetido

A quadrilha demonstrou um padrão claro em suas operações, sempre agindo em datas de aniversário das vítimas e utilizando o mesmo esquema de pagamento de taxa via cartão. Além disso, a organização criminosa deslocava-se frequentemente entre São Paulo e Campo Grande, o que reforça a hipótese de uma operação planejada.

Com a operação deflagrada pelo DRACCO, uma nova tentativa de golpe foi frustrada, quando a equipe policial conseguiu evitar que uma idosa de 61 anos, caísse no mesmo golpe. Os criminosos já estavam na rua da residência dela e ela já estava aguardando pelo “presente”.

Organização Criminosa Estruturada

A quadrilha operava a partir de imóveis alugados por meio de plataformas. Nesses locais os criminosos mantinham seus equipamentos e se escondiam. A polícia identificou o uso de diversos veículos e motocicletas para dificultar a identificação e rastreamento das operações.

Os detidos foram autuados por crimes como integrar organização criminosa, estelionato contra idoso, desobediência, direção perigosa e resistência à prisão. As autoridades policiais representaram pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, considerando o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública.

A investigação continua em andamento, e a polícia trabalha para identificar e prender outros membros da organização, bem como busca recuperar o prejuízo causado às vítimas.

“Operação Presente de Grego” faz alusão à famosa expressão que remete ao “presente” que trouxe prejuízo ao destinatário, assim como os estelionatários fazem com as vítimas, oferecendo algo aparentemente positivo, mas que resulta em dano financeiro.

*Com informações da Polícia Civil.