Quadrilha que aplica golpe em idoso dentro de agências bancárias é presa

Delegacia de Dourados / (Foto: Divulgação)

Uma quadrilha especializada em golpes contra idosos dentro de agências bancárias foi presa na segunda-feira (6) pela Polícia Civil de Dourados com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em São Paulo. O grupo passou um fim de semana no Estado e fez diversas vítimas.

Três membros de uma quadrilha que fugiam da Dourado após terem aplicado diversos golpes durante o final de semana em agências bancárias nesta cidade. O golpe consistia na abordagem das vítimas por um dos criminosos, convencendo o idoso da conta bloqueada, sendo necessário digitar a senha para que ele pudesse ver. O autor usa o uniforme do banco, oferecendo para conferir o cartão, distraindo a vítima e trocando o cartão.

Após isso, de posse do cartão da vítima e sabendo a senha do cartão, após a vítima ir embora, os criminosos efetuavam diversos saques até zerar a conta da vítima. Os autores, três masculinos, todos oriundos do estado de São Paulo, foram autuados em flagrante pela prática do crime Furto Mediante Fraude e em Concurso de Pessoas e encontram-se presos na Primeira Delegacia de Polícia desta cidade enquanto aguardam a audiência de custódia.

Ao menos três crimes no mesmo modus operandi foram registrados até o momento na DEPAC de Dourados, todos com as mesmas características de autoria.