Quadrilha que deixou fazendeiro em cárcere para furtar gado é identificada

Gado foi roubado da propriedade / Divulgação PCMS

Quadrilha que manteve fazendeiro em cárcere privado para furtar 73 cabeças de gado e um trator foi identificada pela Polícia Civil. O crime ocorreu em Cassilândia e foi esclarecido através de um trabalho em conjunto com a Deleagro (Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato).

Segundo a Polícia, o roubo ocorreu em uma propriedade rural. A vítima foi mantida refém em cárcere privado pelos criminosos durante três dias, intervalo de tempo necessário para que os autores subtraíssem as 73 cabeças de gado e um trator, causando um prejuízo financeiro de mais de R$ 350.000,00.

Durante as diligências foi possível identificar os três indivíduos responsáveis por manter a vítima em cárcere privado e por retirar os bens da propriedade e também foram qualificados os dois motoristas dos caminhões usados para retirar o gado da propriedade.

Até o momento já foram identificadas pelo menos seis pessoas com algum grau de participação no delito. Foi recuperado o trator e apreendidos os dois caminhões usados no crime, com a realização de diligências nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.

As investigações prosseguem visando o indiciamento de todos os envolvidos no crime e a recuperação dos bens roubados.