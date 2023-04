Quarteto do terror persegue família e acaba preso em Corumbá

Reprodução Top Mídia News

Quatro indivíduos, um deles de 18 anos, foram detidos com droga, simulacro de arma de fogo, uma espingarda e dinheiro na rua Paraná, esquina com a Vinte e Um de Setembro, bairro Popular Nova, na madrugada desta sexta-feira (7). As informações são do site local Diario Online.

Eles estavam em um carro e são acusados de disparo de arma de fogo contra uma família, em frente à residência, próximo ao local onde foram presos, conforme boletim de ocorrência.

Uma das pessoas que estavam sentadas na frente da casa, acionou equipe da Polícia Militar e informou que o quarteto tinha feito disparos de arma de fogo em sua direção e de seus familiares. Um dos acusados foi reconhecido.

A equipe da PM fez buscas e localizou os quatro indivíduos. Após busca pessoal, foram encontradas no bolso da calça de um deles, duas trouxinhas de cocaína, além da quantia de R$ 70,00.

Seguindo com as buscas, no interior do veículo, no banco traseiro, foram localizados uma espingarda de calibre aparentemente 28, um simulacro (pistola) no banco dianteiro direito e ainda uma faca que estava na capa do banco traseiro. Os quatro foram presos e levados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil.