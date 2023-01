Fronteira da Bolívia: Quase 2 mil kg de drogas foram apreendidos no 2º semestre de 2022

Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 2 mil quilos de drogas na região de fronteira com a Bolívia nos últimos seis meses de 2022.

As informações foram divulgadas no site Diário Corumbaense.

Foram 1.897 kg de drogas apreendidas, a maior quantidade, cocaína. Somente em Corumbá e Ladário, a PRF apreendeu 1.116 kg de entorpecente no último semestre do ano passado. Ainda conforme o balanço houve a apreensão de 629 quilos de maconha e 152 kg de skunk (droga conhecida como supermaconha).

Das apreensões no período, destaca-se a ocorrida em julho de 2022, quando a PRF fez dois flagrantes no mesmo dia, totalizando 302 kg de droga, na BR-262, em Miranda.

Outra apreensão que se destaca é a de 114 kg de cocaína, também em Miranda, no dia 24 de outubro. O carregamento era transportado em um caminhão, onde também foram encontrados 38 quilos de skunk e 32 quilos de maconha.

A droga era transportada em um caminhão Scania/T12, que saiu de Corumbá.

Além disso, só nesse segundo semestre, a PRF conseguiu recuperar 45 carros, que teriam como destino o país vizinho, onde a maioria serve como moeda de troca para o tráfico de drogas.

Já em relação ao contrabando e descaminho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 13.387 unidades de vestuários e 5.150 unidades de medicamentos.

Entre as ocorrências, acidentes com vítimas fatais também foram atendidos pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal, no trecho entre Corumbá, passando por Miranda até Campo Grande, na BR-262. Foram 67 acidentes no segundo semestre, com 7 mortes.