Quase 2 mil litros de diesel de origem boliviana são apreendidos em Corumbá

PMA apreendeu carga / Divulgação

Quase 2 mil litros de diesel, de origem boliviana, foram apreendidos pela PMA (Polícia Militar Ambiental) nessa quarta-feira, dia 12, em Corumbá.

Conforme a PMA, a apreensão ocorreu durante policiamento ostensivo na estrada que dá acesso à região do Jacadigo, área rural de Corumbá, próxima a fronteira com a Bolívia.

O combustível estava sendo transportado sem documentação fiscal, em três veículos, dois deles com placas da Bolívia e o terceiro, com placas de Ladário. Todos os condutores eram bolivianos.

Uma equipe da Receita Federal foi ao local da abordagem e os estrangeiros, juntamente com o combustível apreendido, foram levados para o Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia, acusados de contrabando.

Em um dos veículos bolivianos, havia 700 litros de diesel, no outro 750 litros. O carro com placas do Brasil, transportava 500 litros, totalizando 1.950 litros de combustível apreendido.

Eles foram detidos e o caso registrado.