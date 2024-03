Quase 97mil maços de cigarros são apreendidos escondidos em carretas

Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 96.500 maços de cigarros, na tarde desta quarta-feira (20), em Jaraguari (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Volvo/Fh12, acoplado a um semirreboque.

Durante a fiscalização da carga alimentícia com as notas, os policiais notaram forte odor de cigarros no interior do baú.

Após retirarem algumas caixas, a equipe encontrou grande quantidade de cigarros contrabandeados.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.