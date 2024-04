Quatro animais são resgatados de maus-tratos em bairros de Corumbá

Animais resgatados / Divulgação

Encerrando a campanha "Abril Laranja", voltada à conscientização contra a crueldade animal, a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumb[a realizou, nesta terça-feira, 30, diversas verificações de denúncias de maus-tratos em diferentes partes do município.

Uma equipe conjunta da Delegacia e da Gerência do Bem-Estar Animal atuou em seis denúncias, abrangendo casos variados. Um destaque foi o resgate de um filhote de cachorro, que já encontrou um novo lar.

Entre os casos investigados, houve o abandono de dois cachorros em um terreno baldio no bairro Vila Mamona. Em outras três situações, animais estavam presos em locais pequenos e insalubres no bairro Guatós. Também foram relatados cachorros expostos ao sol forte no bairro Aeroporto e um cavalo em condições de maus-tratos, sem acesso à água e proteção adequada contra o sol.

Quatro boletins de ocorrência foram registrados, e os tutores responsáveis pelos maus-tratos serão responsabilizados legalmente. Em duas situações, tutores receberam orientações, pois os animais estavam em condições adequadas de cuidado. Além disso, um filhote resgatado recebeu atendimento veterinário e foi adotado por uma nova família.

Ao longo do mês, mais de 20 denúncias foram verificadas em Corumbá. A Polícia Civil, mesmo com o fim da campanha "Abril Laranja", mantém seu compromisso de combater a crueldade contra os animais. A população pode denunciar casos suspeitos pelo WhatsApp (67) 3234-7111, com garantia de anonimato.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com o bem-estar animal e continuará atuando para garantir respeito e proteção aos animais.