Quatro foragidos da justiça são presos em Aquidauana e Anastácio

Nesta sexta-feira, 21, por volta das 17h, a equipe de Rádio Patrulha realizava rondas preventivas e ostensivas na área central de Anastácio quando, em dado momento, avistaram um indivíduo sentado em uma mesa de um estabelecimento.

Ao perceber a presença da equipe policial o homem abaixou a cabeça, tentando esconder o rosto com a finalidade de passar despercebido pelos militares. Foi realizada a abordagem e durante a checagem foi constatado que o homem de 38 anos estava foragido do sistema prisional.

Neste mesmo dia, por volta das 23h, a equipe de Força Tática durante patrulhamento no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, avistou uma mulher, a qual os militares já tinham o conhecimento de que ela estava foragida do sistema prisional.

Os policiais, então, se aproximaram da cidadã que tentou se esconder com o objetivo de não ser notada. A abordagem foi realizada e foi constatado que a mulher de 31 anos estava evadida do sistema prisional.

Já no sábado, 22, por volta das 11h, os policiais da Força Tática realizavam o patrulhamento preventivo e ostensivo na Vila Pinheiro, em Aquidauana, quando perceberam que um indivíduo, ao ver a viatura policial, saiu correndo para dentro de uma residência com o intuito de se esconder da guarnição.

A abordagem foi realizada e foi identificado que se tratava de um adolescente infrator de 17 anos, onde havia um mandado de prisão aberto em seu nome.

No domingo, 23, por volta das 16h, a equipe da Força Tática durante rondas pelo Bairro São Francisco, se deparou com uma mulher que falava ao celular e quando viu a viatura policial, desligou rapidamente e se escondeu atrás de uma árvore.

Depois que a viatura passou a mulher caminhou apressadamente no sentido contrário com o intuito de se afastar do local.

A equipe policial realizou a abordagem e durante a checagem foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto no nome da mulher de 41 anos.

Os autores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.