Quatro pessoas morrem em acidente entre carro e ônibus, em Bataguassu

Cenário MS

Quatro pessoas morreram em acidente entre um carro de passeio e um ônibus com passageiros, na madrugada desta segunda-feira (15), na MS-338, na cidade de Bataguassu.

Segundo o Campo Grande News, entre os mortos está uma criança de aproximadamente quatro anos de idade. O carro Renault Kwid era ocupado por uma família que seguia sentido a Campo Grande. Já o ônibus levava bolivianos de Corumbá para a cidade de São Paulo.

O motorista do coletivo informou à polícia que percebeu o Kwid em zigue-zague. Ele informou que tentou desviar do carro, mas sem sucesso. Após a batida de frente, o Kwid ficou totalmente destruído e todos os ocupantes morreram. As vítimas são três adultos e uma criança, que ainda não tiveram os nomes revelados.

Três equipes do Corpo de Bombeiros de Bataguassu atenderam a ocorrência. Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos, mas o motorista estava bastante abalado no local. Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e perícia fizeram os levantamentos necessários.