Quatro pessoas morrem em colisão frontal entre carro e caminhão

Portal do Conesul

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre caminhão e veículo de passeio seguida por incêndio. O acidente aconteceu na rodovia estadual MS-141, trecho entre os municípios de Ivinhema e Naviraí, durante a tarde desta terça-feira (5).

As vítimas estavam em uma Volkswagen Parati conduzida por Jhone Pereira da Silva, de 28 anos. Zoraide de Oliveira, 48 de idade, era a passageira e duas crianças, sendo um menino de 7 e uma menina de 6 anos, estavam no banco traseiro. Ambos eram residentes de Novo Horizonte do Sul.

De acordo com o Portal do Conesul, o caminhão estava indo no sentido Naviraí/Ivinhema, enquanto a Parati seguia no sentido oposto. Houve tentativa de ultrapassagem e o veículo pesado bateu com a dianteira do veículo de passeio.

O motorista do caminhão sofreu escoriações, mas encontra-se bem. Já as quatro vítimas morreram no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí, Polícia Civil e PMR (Polícia Militar Rodoviária) estiveram conduzindo os procedimentos necessários durante o acidente. O trânsito chegou a ser interrompido.