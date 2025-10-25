Quatro presos em operação contra tráfico em Jardim

Drogas, dinheiro e anotações de comércio ilícito foram apreendidos
Casal responsável pelo imóvel e outras duas pessoas foram presas em flagrante / PCMS
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Jardim, deflagrou na tarde desta sexta-feira (24) uma operação de combate ao tráfico de drogas no município.
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais localizaram diversas porções de drogas, quantia em dinheiro e anotações sobre a movimentação do comércio ilícito. A ação contou com o apoio do canil da Polícia Militar.
No local, um casal responsável pelo imóvel e mais duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A operação faz parte das medidas permanentes da Polícia Civil voltadas a desarticular pontos de venda de drogas e reforçar a segurança da população de Jardim.
