Radialista é executado a tiros na fronteira

O radialista estava de carro quando foi alcançado pelos pistoleiros / Divulgação

Um radialista foi assassinado a tiros em Pedro Juan Caballero (PY), na fronteira com Ponta Porã, no início da tarde de hoje (14). Ele estaria a caminho do trabalho.

O radialista estava de carro quando foi alcançado pelos pistoleiros, que estavam em uma motocicleta. Ele foi atingido por vários disparos.

Após o crime. ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estaria a caminho do trabalho, onde apresentava o programa El Mecanismo.

No programa, o radialista também apresentava notícias policiais.