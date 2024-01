PM de Porto Murtinho prende homem por posse irregular de arma de fogo

Arma apreendida / Divulgação / 11ºBPM

Durante acompanhamento de ocorrência no hospital do município, a guarnição de serviço foi informada que um homem havia dado entrada no local, para atendimento médico, vítima de disparo de arma de fogo.



No decorrer da averiguação, foi constatado que o autor estava em sua residência, com a presença de familiares, quando em certo momento começou a manusear uma arma de fogo. Durante o manuseio, o homem acionou o gatilho acidentalmente ocorrendo o disparo, que acertou sua própria mão esquerda. De imediato, acompanhado da esposa do autor, os policiais militares se deslocaram a até a residência e apreenderam a arma, uma Garrucha calibre .22, com cabo de plástico de cor azul.

Diante dos fatos, o autor, um homem de 46 anos, recebeu voz de prisão e juntamente coma arma apreendida, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, para as providências cabíveis.