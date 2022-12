Rapaz de 20 anos morre após carro tombar na estrada parque de Corumbá

Corpo de Bombeiros

Acidente automobilistico deixou um rapaz de 20 anos morto, por volta das 16h de ontem (29), na estrada parque em Corumbá. Entretanto, no local onde o carro tombou havia grande quantidade de abelhas africanas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista e tombou, na estrada parque após o Porto da Manga.

No local haviam muitas abelhas africanas. Duas mulheres conseguiram sair do veículo e foram socorridas por uma equipe do Samu e transportadas ao PS local.

O jovem de 20 anos de idade, morreu no local.

Polícia Civil e Funerária foram acionados e as causas do óbito serão apuradas.

No local uma grande quantidade de abelhas.

Foram deslocadas 2 viaturas do 3° GBM, 1 viatura do SAMU, e 1 viatura da Policia Civil que atuaram na ocorrência.