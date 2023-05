Rapaz é assassinado com facada no pescoço em Dourados

Sidnei Bronka - Ligado na notícia

Um jovem de 24 anos foi assassinado com golpe de faca no pescoço na noite de sábado, dia 6, na Rua Uirapuru, no Bairro Quarto Plano, em Dourados.

Consta no boletim de ocorrência que os dois rapazes passavam de bicicleta, quando houve uma discussão entre a vítima e a dupla.

Um deles desferiu golpes no rapaz, que morreu no local. Uma testemunha ouviu a discussão.

Segundo informações preliminares, a vítima não tinha desavença com ninguém.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação.