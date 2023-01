Rapaz é assassinado com tiro na cabeça na frente de Casa em Campo Grande

Local onde o crime aconteceu / Paulo Francis

Um rapaz de 26 anos foi morto com um tiro na cabeça na manhã deste domingo (22), em frente de casa na esquina das ruas Jambeiro e Filomena Segundo Nascimento, na região do Bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme o site Campo Grande News, o padrasto de da vítima explicou que o rapaz saiu de casa acompanhado de dois amigos e duas irmãs.

Eles seguiram a pé até o Terminal Guaicurus. No meio do caminho, a dupla de motocicleta passou e começou a “mexer” com as meninas.

“Ele ficou alterado e respondeu para os caras. Os três começaram a discutir e a dupla foi embora”, disse o homem de 42 anos que não quis se identificar.

O jovem continuou andando e a dupla de motocicleta passou novamente, neste momento um dos suspeitos teria dito “se ele quer desaforar, pode matar”.

Segundo o boletim de ocorrência, foram quatro tiros, mas apenas um acertou a cabeça do rapaz que tentou correr.

Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas ele morreu antes do socorro chegar. Ainda conforme o padrasto, depois de ouvir os disparos, a mãe do rapaz olhou pela janela e viu o rapaz caído na calçada.

“Ela está arrasada. Faz uma semana que ele veio morar com ela. Antes ele morava com o pai ali na região da Avenida Três Barras. Se o crime foi só por isso, é triste. Uma discussão besta e a pessoa mata sem pensar duas vezes”, disse o homem.

Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia também estiveram no local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado e é investigado.