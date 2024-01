Rapaz é encontrado esfaqueado em rua de Dourados

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

Um rapaz, de 22 anos, foi socorrido em estado grave na manhã desta quinta-feira (18) ao ser encontrado esfaqueado, em Dourados, na aldeia Bororó.

Segundo o Dourados News, a mãe do rapaz contou que ele saiu na noite de quarta-feira (17) dizendo que dormiria na casa do irmão, mas foi visto em um bar com amigos.

Pela manhã, o rapaz foi encontrado ferido com facadas nas mãos, no rosto e na cabeça, sendo socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida.