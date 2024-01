Rapaz é morto com 8 tiros por homem que sentiu ciúmes da namorada

Caso foi registrado na Depac / Henrique Arakaki, Midiamax

Rapaz, de 26 anos, foi assassinado com oito tiros na madrugada desta segunda-feira (29) ao ser surpreendido por um homem que pulou o muro da casa onde estava. O crime aconteceu no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

O suspeito já foi identificado e agiu por ciúmes da namorada, que era vizinha da vítima, segundo testemunhas.

Segundo o Campo Grande News, o rapaz estava na casa do amigo quando aconteceu o crime. A vítima morava na mesma rua, a poucos metros do amigo.

Já o suspeito não era morador do bairro, mas estava na casa da namorada. Durante a madrugada, ele pulou o muro, foi até a sala e disparou contra a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, foram oito tiros que atingiram o rapaz, no braço e pescoço.

Segundo o delegado Rodrigo Camapum, não houve tempo de socorrer a vítima, que morreu no local. Identificado, o suspeito é procurado pela polícia.

Na manhã desta segunda-feira, a mãe da vítima de 41 anos, disse que o filho nem conversava com a vizinha. "Falaram que foi por ciúme, que meu filho ficou mandando mensagem para a vizinha durante o dia, mas ele não conhecia ela e nem o namorado dela. Não sei como surgiu essa história", disse.

À reportagem, um morador da região disse que nunca viu a vítima conversando com a mulher, mas já viu o amigo do rapaz - dono da casa onde ocorreu o crime - conversando várias vezes com ela. "Será que ele não morreu no lugar do outro?", questionou o homem.